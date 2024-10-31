СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом

«Национальный комитет Демократической партии выделил 300 тысяч долларов на агитацию и просвещение избирателей по всему миру. Это, вероятно, самая крупная сумма, (потраченная им на эти цели — ред.) за избирательный цикл», — пишет газета.
Как сообщает издание, согласно подсчетам Национального комитета демократов, сейчас за рубежом находятся 1,6 миллиона американских избирателей, которые могут проголосовать в одном из семи колеблющихся штатов. Общее же число граждан США, проживающих за границей, по разным оценкам, достигает от 4,4 миллиона до 9 миллионов человек. Согласно отчету Федеральной программы помощи по голосованию (FVAP), посвященному выборам 2020 года, общая явка проживающих за рубежом американцев на прошлых президентских выборах составила всего 7,8%.
Как пишет газета, обычно президентские кампании уделяют мало внимания этой категории избирателей. Однако на этот раз предвыборная борьба идет практически на равных, из-за чего оба кандидата стремятся заполучить все голоса, какими только смогут заручиться.
Колеблющимися считаются штаты США, не имеющие тенденции стабильно голосовать за кандидатов от какой-либо из двух партий, от Республиканской или Демократической, и зачастую решающие исход президентских выборов. В 2024 году такими штатами считаются Висконсин, Мичиган, Пенсильвания, Северная Каролина, Джорджия, Аризона и Невада.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший президент Дональд Трамп.