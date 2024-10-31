СМИ: демократы в США потратили рекордную сумму на агитацию за рубежом

Как сообщает издание, согласно подсчетам Национального комитета демократов, сейчас за рубежом находятся 1,6 миллиона американских избирателей, которые могут проголосовать в одном из семи колеблющихся штатов. Общее же число граждан США, проживающих за границей, по разным оценкам, достигает от 4,4 миллиона до 9 миллионов человек. Согласно отчету Федеральной программы помощи по голосованию (FVAP), посвященному выборам 2020 года, общая явка проживающих за рубежом американцев на прошлых президентских выборах составила всего 7,8%.