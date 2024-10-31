«Мы ни в чем абсолютно не виноваты». Лукашенко сказал, чем закончится миграционный кризис на границе с ЕС

И далее напомнил о том, что до того, как против Беларуси было развязано противостояние экономическое и в СМИ, Минск сотрудничал с ЕС. Лукашенко напомнил, что Евросоюз просил построить на территории Беларуси убежища для мигрантов, которые будут идти через территорию республики. И что был заключен договор о реадмиссии, были достигнуты договоренности с россиянами, так как это не работает в одностороннем порядке, и началась работа. Однако после были введены санкции.