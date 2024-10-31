«Мы ни в чем абсолютно не виноваты». Лукашенко сказал, чем закончится миграционный кризис на границе с ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, какой может быть развязка миграционного кризиса на границе с Евросоюзом, передает БелТА.
Говоря о миграционном кризисе, Лукашенко заметил, что он произошел не по вине Беларуси.
— Мы ни в чем абсолютно не виноваты, — заметил президент.
И далее напомнил о том, что до того, как против Беларуси было развязано противостояние экономическое и в СМИ, Минск сотрудничал с ЕС. Лукашенко напомнил, что Евросоюз просил построить на территории Беларуси убежища для мигрантов, которые будут идти через территорию республики. И что был заключен договор о реадмиссии, были достигнуты договоренности с россиянами, так как это не работает в одностороннем порядке, и началась работа. Однако после были введены санкции.
— Набросили нам на шею петлю и начали душить. И говорят: вы нас защищайте от мигрантов. Может, я недипломатично, но прямо и откровенно сказал: ребята, мы не будем вас защищать, — заявил президент.
И пояснил, что Беларусь отказалась, как это было ранее ловить мигрантов на границе. И еще указал на множество причин миграционного кризиса: разрушение коллективным Западом государств на Ближнем Востоке, то, что «задушили Африку», а вместо помощи начали нещадную эксплуатацию этих стран и буквально ввели неоколониализм, а также начали войну в Афганистане, Ираке и других странах, разрушив их.
— А потом цивилизованный Запад в связи с тем, что некому работать в Германии, Франции и других государствах, позвал этих людей к себе. Они и пошли, — отметил глава республики.
Лукашенко пояснил, что в прежние годы миграционные маршруты в основном не затрагивали Беларусь. Но сейчас во время украинского конфликта и заборов в других странах миграционные потоки хлынули через белорусскую границу. А Минск откровенно заявил, что не станет ловить мигрантов — «с петлей на шее мы перед вами стоять на коленях не будем и ловить мигрантов».
— Делайте с ними сами то, что вы хотели. Вы хотели их устроить на работу — трудоустраивайте их. Но самое главное, вы же развязали против нас экономическую войну, и не только экономическую войну, почему мы вас должны защищать? Вот и вся развязка этого миграционного кризиса, — прокомментировал президент.
А резюмируя, вновь указал, что Европа сама пригласила мигрантов к себе, а сейчас объявила гибридной угрозой, а еврочиновники ломают голову над планами высылки беженцев. Хотя пока не придумали, кто вместо них станет работать.
При этом Лукашенко сказал, как, по его мнению, стоит поступать с мигрантами.
— Я не хочу давать никаких советов, но скажу одно: позвали — обеспечьте трудоустройство и равные условия со своими гражданами, разберитесь, могут они у вас жить или нет, — заключил президент.
Накануне СК Беларуси сказал о казни польскими силовиками 241 беженца и зверствах: «Расстреливали из автомата, а в жидкости из водометов добавили ядовитые вещества».
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал события в Грузии: «Что сотворили грузины?».
Еще белорусский президент назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине: «Больше мы ничего не требуем». Также глава республики назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.