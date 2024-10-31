Будут ли в Беларуси повышать пенсионный возраст

Он напомнил, что у некоторых белорусов есть возможность выйти на пенсию досрочно.
Сейчас в нашей стране женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. При этом ряд льгот предусмотрен для многодетных мам и мам детей-инвалидов.
Ранее Александр Лукашенко подписал указ № 402 «О социальной поддержке», который в том числе снимает ограничения по пенсиям для работающих пенсионеров и упрощает процедуру назначения пенсии.
По подсчетам Минтруда, сегодня ограничения по пенсиям есть у примерно 110 тыс. пенсионеров, ограничение зависит от заработной платы и равно от пары рублей до 500 рублей в месяц.