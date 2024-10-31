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Будут ли в Беларуси повышать пенсионный возраст

Вопрос о том, чтобы повысить пенсионный возраст в Беларуси, не прорабатывается и не рассматривается. Такое заявление сделал заместитель министра труда и соцзащиты Валерий Ковальков в пресс-центре «Дома прессы».

Источник: AP 2024

Он напомнил, что у некоторых белорусов есть возможность выйти на пенсию досрочно.

Сейчас в нашей стране женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. При этом ряд льгот предусмотрен для многодетных мам и мам детей-инвалидов.

Ранее Александр Лукашенко подписал указ № 402 «О социальной поддержке», который в том числе снимает ограничения по пенсиям для работающих пенсионеров и упрощает процедуру назначения пенсии.

По подсчетам Минтруда, сегодня ограничения по пенсиям есть у примерно 110 тыс. пенсионеров, ограничение зависит от заработной платы и равно от пары рублей до 500 рублей в месяц.