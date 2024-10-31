Полковник Ходаренок: Зеленский просит ракеты Tomahawk, которых нет у самих США

Но представим ответ Москвы на запуск, к примеру, полутора тысяч крылатых ракет наземного базирования по объектам на территории России. Тут не исключен и ракетно-ядерный удар. И этот вариант тоже надо иметь в виду авторам просьб о передаче «Томагавков». Так что Зеленскому «Томагавки» не то, что не помогут, а могут окончательно угробить его страну, стереть ее с карты Европы.