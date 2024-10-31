ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Бобрикова и Ковалевой

В Центральную избирательную комиссию представлены документы еще двух претендентов в кандидаты в президенты Беларуси о регистрации инициативных групп, информирует телеграм-канал комиссии.
Так, ЦИК получил документы о регистрации инициативной группы по выдвижению председателя Республиканского совета Белорусского союза офицеров Сергея Бобрикова кандидатом в президенты.
И также лично в ЦИК документы о регистрации инициативной группы представила предприниматель из Могилева Диана Ковалева.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.
Также ЦИК получил документы на регистрацию инициативной группы Канопацкой.
Ранее мы писали, что ЦИК получил документы на регистрацию инициативной группы Ольги Чемодановой. Также ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Гайдукевича и Хижняка.
И ЦИК уже зарегистрировал инициативную группу выдвижения Лукашенко на пост президента.