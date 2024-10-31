Сийярто на русском языке поблагодарил за приглашение на форум в Минске

МИНСК, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на русском языке поблагодарил организаторов Минской международной конференции по евразийской безопасности за приглашение.
Начиная свое выступление на форуме в Минске, он заявил, что для него большая честь принять участие в этом мероприятии. Глава МИД отметил, что рад вновь побывать в Белоруссии на этой конференции. «Спасибо за то, что могу представить вам позицию Венгрии по глобальной безопасности», — сказал Сийярто по-русски, а затем продолжил свое выступление на английском.
В 2023 году он приезжал на первый такой форум, проводившийся в Минске. На этот раз глава венгерского МИД оказался на конференции единственным высокопоставленным представителем стран Евросоюза.