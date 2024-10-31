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ЦИК зарегистрировал инициативные группы Гайдукевича, Хижняка и Чемодановой

ЦИК Беларуси на заседании в четверг зарегистрировал три инициативных группы граждан по выдвижению кандидатом в президенты, передает корреспондент Sputnik.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 окт — Sputnik. ЦИК Беларуси на заседании в четверг зарегистрировал три инициативных группы граждан по выдвижению кандидатом в президенты, передает корреспондент Sputnik.

На заседании ЦИК сегодня было рассмотрено четыре вопроса, три из которых касались регистрации инициативных групп по выдвижению в кандидаты лидеров двух партий — Олега Гайдукевича и Александра Хижняка — а также главного идеолога Минска Ольги Чемодановой.

Как было отмечено на заседании ЦИК, документы на регистрацию были поданы в соответствии с законодательством. ЦИК единогласно проголосовал за регистрацию данных инициативных групп.

Четвертым вопросом, который рассмотрел ЦИК на заседании в четверг, стала регистрация представителя по финансовым вопросам действующего главы государства Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в президенты Беларуси. Им стала Валентина Акудович.

Ранее в четверг ЦИК сообщил, что сегодня были приняты документы о регистрации трех инициативных групп — Анны Канопацкой, Сергея Бобрикова и Дианы Ковалевой.

Следующее заседание ЦИК пройдет в понедельник, 4 ноября.

Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. 1 ноября текущего года завершается этап подачи документов на регистрацию инициативных групп.