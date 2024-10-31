ЦИК зарегистрировал инициативные группы Гайдукевича, Хижняка и Чемодановой

На заседании ЦИК сегодня было рассмотрено четыре вопроса, три из которых касались регистрации инициативных групп по выдвижению в кандидаты лидеров двух партий — Олега Гайдукевича и Александра Хижняка — а также главного идеолога Минска Ольги Чемодановой.