ЦИК зарегистрировал инициативные группы Гайдукевича, Хижняка и Чемодановой

МИНСК, 31 окт — Sputnik. ЦИК Беларуси на заседании в четверг зарегистрировал три инициативных группы граждан по выдвижению кандидатом в президенты, передает корреспондент Sputnik.
На заседании ЦИК сегодня было рассмотрено четыре вопроса, три из которых касались регистрации инициативных групп по выдвижению в кандидаты лидеров двух партий — Олега Гайдукевича и Александра Хижняка — а также главного идеолога Минска Ольги Чемодановой.
Как было отмечено на заседании ЦИК, документы на регистрацию были поданы в соответствии с законодательством. ЦИК единогласно проголосовал за регистрацию данных инициативных групп.
Четвертым вопросом, который рассмотрел ЦИК на заседании в четверг, стала регистрация представителя по финансовым вопросам действующего главы государства Александра Лукашенко, выдвигаемого кандидатом в президенты Беларуси. Им стала Валентина Акудович.
Ранее в четверг ЦИК сообщил, что сегодня были приняты документы о регистрации трех инициативных групп — Анны Канопацкой, Сергея Бобрикова и Дианы Ковалевой.
Следующее заседание ЦИК пройдет в понедельник, 4 ноября.
Выборы президента Беларуси пройдут 26 января 2025 года. 1 ноября текущего года завершается этап подачи документов на регистрацию инициативных групп.