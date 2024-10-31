Место депутата-иноагента Вишневского займет Ольга Штанникова

Ожидалось, что ЗакС лишит его депутатских полномочий 11 ноября.
Как сообщает пресс-служба «Яблока» 31 октября, документы по кандидатуре Ольги Штанниковой будут направлены в избирательную комиссию Санкт-Петербурга в ближайшее время.
В 2019 году госпожа Штанникова участвовала в выборах в Заксобрание под третьим номером в списке. В итоге в парламент прошли два представителя «Яблока».
Ольга Штанникова является помощницей главы фракции Александра Шишлова, действительным государственным советником Санкт-Петербурга 1 класса и членом партийного арбитража. Она трижды избиралась депутатом муниципалитета «Гражданка» и занимала должность его главы.
Замена депутата от фракции «Яблоко» стала необходима в связи с досрочным прекращением полномочий Бориса Вишневского, который покинул ЗакС из-за статуса иноагента. ЗакС должен был лишить его мандата 11 ноября, но парламентарий решил уйти раньше и назвал уход вынужденным.