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Место депутата-иноагента Вишневского займет Ольга Штанникова

Депутатское кресло Бориса Вишневского (признан иноагентом) в петербургском парламенте займет Ольга Штанникова. Это решение приняло федеральное бюро партии «Яблоко». Накануне парламентарий сам отказался от мандата.

Ожидалось, что ЗакС лишит его депутатских полномочий 11 ноября.

Как сообщает пресс-служба «Яблока» 31 октября, документы по кандидатуре Ольги Штанниковой будут направлены в избирательную комиссию Санкт-Петербурга в ближайшее время.

В 2019 году госпожа Штанникова участвовала в выборах в Заксобрание под третьим номером в списке. В итоге в парламент прошли два представителя «Яблока».

Ольга Штанникова является помощницей главы фракции Александра Шишлова, действительным государственным советником Санкт-Петербурга 1 класса и членом партийного арбитража. Она трижды избиралась депутатом муниципалитета «Гражданка» и занимала должность его главы.

Замена депутата от фракции «Яблоко» стала необходима в связи с досрочным прекращением полномочий Бориса Вишневского, который покинул ЗакС из-за статуса иноагента. ЗакС должен был лишить его мандата 11 ноября, но парламентарий решил уйти раньше и назвал уход вынужденным.