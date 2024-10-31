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Минсоцзащиты информирует о начале единовременных выплат некоторым категориям граждан

Единовременные выплаты для некоторых категорий граждан Молдовы станут доступны с 5 ноября, утверждают в отраслевом министерстве.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik.Министерство труда и социальной защиты объявило о новой программе поддержки для двух уязвимых категорий граждан.

Как уточнили в ведомстве, программа разработана «с помощью партнеров по развитию».

Единовременную выплату в размере 2300 леев получат пенсионеры, которые на момент выхода на пенсию имели минимальный страховой стаж в 40 лет и пенсию до 3300 леев. Бенефициарами, по данным Минтруда, будут 31 000 человек.

Единовременную выплату в размере 3000 леев получат семьи с детьми, имеющими тяжелую форму инвалидности (это около 5500 семей).

Выплата начнется с 5 ноября в почтовых отделениях Молдовы. Получателям не нужно идти в Национальную кассу социального страхования и подавать какое-либо заявление или предоставлять подтверждающие документы, уточнили в министерстве.