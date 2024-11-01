Американский стелс-истребитель F-35 против российского Су-57: на чьей стороне преимущества

Приближается битва истребителей пятого поколения: F-35 против Су-57. Авиационные аналитики, любители авиации и лучшие пилоты ВВС США задумывались о том, действительно ли F-35 Lightning II может превзойти Су-57, рассказывает Питер Сучи в статье для The National Interest.

Источник: Марина Лысцева/ТАСС

Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Как говорится в статье, каждый из этих истребителей позиционируется как один из лучших самолетов-невидимок пятого поколения, находящихся на вооружении действующих армий.

Россия использовала Су-57 в очень ограниченном количестве в военном конфликте на Украине, а вот «зрелый» уровень эксплуатации F-35 может обеспечить ему явное преимущество.

Всего несколько дней назад истребители F-35I Adir, находящиеся на вооружении ВВС Израиля, провели хорошо организованную операцию и нанесли удары по иранским военным объектам. F-35I Adir (на иврите значит «могучий») доказал, что он действительно является мощным самолетом: многоцелевые стелс-истребители пролетели более 1600 километров, нейтрализовали системы ПВО Ирана и поразили множество целей.

Тем не менее остается открытым вопрос: сможет ли F-35 — в любой из своих вариаций — выстоять против Су-57?

Майя Карлин, аналитик Центра политики безопасности, считает, что Су-57 «было бы нелегко противостоять F-35 в бою».

Карлин отмечает, что Россия произвела Су-57 в ограниченном количестве, в то время как производство F-35 налажено уже давно.

F-35 — не только проверенный и закаленный в боях самолет, но и усовершенствованный за десять лет эксплуатации.

Маловероятно, что истребители ВВС США F-35 вступят в бой с Су-57, находящимися на вооружении России — что к лучшему, потому что, если такое столкновение произойдет, это будет означать, что началась Третья мировая война.

Тем не менее F-35 могут сразиться с Су-57, например, если Иран добьется своего и сможет либо приобрести российский самолет для своих ВВС, либо построить его по лицензии.

Су-57, безусловно, входит в число платформ, для эксплуатации которых Тегеран готов пойти на многое, ведь Иран, по данным НАТО, уже стремится приобрести истребители Су-35. Но вопрос в том, продаст ли Москва этот самолет.

Отчасти проблема заключается в том, что Россия испытывает трудности с производством самолетов в значительных количествах из-за санкций, введенных после начала конфликта на Украине. По этим причинам Кремль, возможно, считает, что любые Су-57, которые сойдут с конвейера, должны быть зарезервированы для использования российскими воздушно-космическими силами.

Как полагают аналитики, Россия по-прежнему будет ориентироваться на производство для собственных нужд, а не на запросы иностранных покупателей.

Это значит, что Ирану будет трудно приобрести Су-57 в количествах, необходимых для полномасштабной модернизации парка. К тому же такая сделка потребовала бы от Ирана значительных инвестиций в подготовку пилотов и техническую поддержку самолета, что привело бы к увеличению военного бюджета Тегерана.

Кроме того, в Израиле предупредили, что приобретение Ираном таких передовых систем может спровоцировать новый уровень гонки вооружений на Ближнем Востоке. И наращивать свои вооруженные силы будет не только Израиль. Каждый региональный противник, вероятно, будет стремиться приобрести самолеты, способные противодействовать Су-57. И Вашингтон — с благословения Израиля — может позволить другим прозападным и/или антииранским партнерам на Ближнем Востоке приобрести F-35.

Есть и еще одна причина. Россия избегает размещения Су-57 вблизи линии фронта на Украине, вероятно, из опасения, что они могут быть сбиты. Действительно ли Москва хотела бы, чтобы иранские пилоты встретились лицом к лицу с израильским F-35I Adir, американским F-22 Raptor или F-35 Lightning II?

Не исключено, что у Тегерана есть несколько хороших пилотов, но у них нет опыта работы с истребителями пятого поколения, в то время как у пилотов Израиля и США он есть.