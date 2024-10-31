«Отличный сезон!»: Минниханов отметил успехи команд РТ по хоккею на траве

«На протяжении всего чемпионата команды показывали яркую и красивую игру, высочайшее мастерство, сплоченность и нацеленность на победу. Благодаря вашим достижениям можно с уверенностью сказать, что сегодня Казань является российской столицей хоккея на траве. Мы гордимся вашими победами!» — отметил во время встречи Рустам Минниханов.