Олбани
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Книгу об отце подарили Токаеву

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 октября 2024 года принял председателя наблюдательного совета Polpharma Ежи Старака, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Как рассказали в пресс-службе нашего президента, Ежи Старак подарил Касым-Жомарту Токаеву две книги:

Первая — о съемках документального фильма, которую спонсирует компания Polpharma. Подготовленная казахскими документалистами работа посвящена таким сакральным местам Казахстана, как Бекет-ата, Мавзолей Ходжа Ахмета Яссауи, Арыстан-баб, петроглифы Тамгалы и поселение Ботай. Вторая книга — биографический сборник об известном казахском писателе-фронтовике Кемеле Токаеве, участвовавшем в освобождении Польши от фашистских захватчиков. Издание опубликовано при поддержке Польско-казахстанской исторической комиссии.

Их встреча прошла на полях заседания Совета иностранных инвесторов. В ходе беседы были обсуждены вопросы расширения присутствия ведущей фармацевтической компании в Казахстане и Центральной Азии.

Глава государства был проинформирован о завершении строительства лаборатории контроля качества и научно-исследовательского испытательного центра компании, а также о планах по запуску производства новых лекарственных препаратов в ближайшем будущем.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития научно-исследовательского потенциала Казахстана в фармацевтической индустрии и внедрения обучающих программ. Он поблагодарил польского инвестора за оперативную помощь в предоставлении необходимых медицинских препаратов в пострадавшие весной от паводков регионы нашей страны.