Казахстан получит независимый доступ в космос в 2025 году

В конце 2021 года Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании на Байконуре космического ракетного комплекса «Байтерек». В новой редакция документа российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей, а казахстанская сторона — финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса «Зенит-М». Начало летных испытаний должно было начаться в 2023 году, но в мае этого года правительство Казахстана одобрило перенос начала летных испытаний космического комплекса «Байтерек» на 2025 год.