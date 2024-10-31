Казахстан получит независимый доступ в космос в 2025 году

АСТАНА, 31 окт — Sputnik. Казахстан возобновил работу по совместному с Роскосмосом проекту космического ракетного комплекса «Байтерек», заявил министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев на пленарном заседании сената.
По словам министра, в настоящее время уже разрабатываются материалы и компоненты ракетоносителя, создан прототип твердого ракетного топлива. Своя ракета нужна для независимого доступа в космос.
«Запуск метеорологической ракеты планируется в 2025 году и испытание сверхлегкой ракеты в 2030 году», — сказал Жаслан Мадиев.
Но подобная операция требует создание собственного средства выведения ракеты. И потому возобновлены работы по проекту космического ракетного комплекса «Байтерек». Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» запланирован на 2025 год, коммерческие запуски — с 2028 года, после испытательных пусков.
В конце 2021 года Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Россией о создании на Байконуре космического ракетного комплекса «Байтерек». В новой редакция документа российская сторона обеспечивает финансирование и создание ракет-носителей, а казахстанская сторона — финансирование и модернизацию существующего наземного комплекса «Зенит-М». Начало летных испытаний должно было начаться в 2023 году, но в мае этого года правительство Казахстана одобрило перенос начала летных испытаний космического комплекса «Байтерек» на 2025 год.
Вчера, 30 октября, представители авиакосмических агентств России и Казахстана осмотрели производственные площадки предприятия, где в рамках совместного проекта «Байтерек» изготавливаются ракеты-носители «Союз-5».