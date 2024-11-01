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Волгоградским чиновникам запретили сливать зловонные стоки в Волгу

По требованию природоохранного прокурора чиновники обустроили водоотведение в Тракторозаводском районе и неочищенные воды больше не попадают в реку.

Источник: Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура

Нарушение требований водного законодательства выявила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.

Во время проверки ее сотрудники обнаружили, что на севере областного центра в районе улицы Грамши отсутствует система сбора ливневых сточных вод с водосборных площадей. Зловонные стоки размывали почву и попадали в Волгу.

Природоохранный прокурор обратился в суд, его требование поддержали. Решение суда уже исполнено — чиновники обустроили водоотведение в Тракторозаводском районе и неочищенные воды больше не попадают в реку — их перенаправили в сеть ливневой канализации.

экология