Волгоградским чиновникам запретили сливать зловонные стоки в Волгу

Нарушение требований водного законодательства выявила Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.
Во время проверки ее сотрудники обнаружили, что на севере областного центра в районе улицы Грамши отсутствует система сбора ливневых сточных вод с водосборных площадей. Зловонные стоки размывали почву и попадали в Волгу.
Природоохранный прокурор обратился в суд, его требование поддержали. Решение суда уже исполнено — чиновники обустроили водоотведение в Тракторозаводском районе и неочищенные воды больше не попадают в реку — их перенаправили в сеть ливневой канализации.