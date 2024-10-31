Рыженков сравнил с геноцидом политику Запада по отношению к белорусам

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сказал, что политика Запада по отношению к белорусам и россиянам граничит с геноцидом, передает БелТА.
Глава МИД обратил внимание на то, что в это трудное время Беларуси удается удерживаться от активного вовлечения в конфликт, а также далее играть «роль государства, которое пытается выстраивать общую миротворческую конфигурацию в регионе».
— Это уважаемая позиция, отношение к нашему президенту соответствующее, кто бы что не говорил, — подчеркнул министр.
Максим Рыженков добавил, что президента Беларуси Александра Лукашенко считают очень мудрым, а также взвешенным политиком «с мыслями, обращенными в будущее».
Но еще глава белорусской дипломатии заявил, что миру необходимы площадки подобные конференции по евразийской безопасности, которая проходит в Минске. Рыженков указал на то, что сейчас Запад закрывается стеной и заборами. И указал на ситуацию в погранпунктах Польши и Литвы, назвав происходящее враждебным походом.
— Фактически это такой неприкрытый, граничащий с геноцидом подход к русским и белорусским гражданам. Так нельзя. Зачем считать нас за второй сорт? А это так происходит, — уверен глава МИД.
Резюмируя, Рыженков отметил, что невзирая на подобную политику ЕС, в Беларусь продолжают приезжать граждане других стран.
— Через Баку, через Стамбул, через Дубай, но к нам все эксперты доехали, — заключил он.
Ранее Лавров и Рыженков сказали о документе по гарантиям безопасности Беларуси и России.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, чем закончится миграционный кризис на границе с ЕС: «Мы ни в чем абсолютно не виноваты».
Еще белорусский президент назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине: «Больше мы ничего не требуем». Также глава республики назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.