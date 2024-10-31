Рыженков сравнил с геноцидом политику Запада по отношению к белорусам

Но еще глава белорусской дипломатии заявил, что миру необходимы площадки подобные конференции по евразийской безопасности, которая проходит в Минске. Рыженков указал на то, что сейчас Запад закрывается стеной и заборами. И указал на ситуацию в погранпунктах Польши и Литвы, назвав происходящее враждебным походом.