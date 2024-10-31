Депутаты приняли в первом чтении бюджет-2025

МИНСК, 31 окт — Sputnik. Депутаты Палаты представителей Национального собрания в первом чтении приняли бюджет Беларуси на 2025 год, сообщили в пресс-службе парламента.
Проект закона «О республиканском бюджете на 2025 год» в Овальном зале в четверг, 31 октября, представил министр финансов Юрий Селиверстов.
Проект бюджета страны и расчетные показатели по областям и Минску разработаны на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию Беларуси и с учетом текущей экономической ситуации.
В качестве ключевых задач в 2025-м называется сохранение устойчивости, выполнение всех долговых обязательств, использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития и повышение благосостояния населения.
В проекте доходы бюджета в следующем году заложены в сумме 45835,8 миллиона рублей, это на 8,1% больше оценки поступлений 2024-го. При этом основные источники налоговых доходов бюджета — НДС, акцизы, налоговые доходы от ВЭД.
Расходы в проекте бюджета сформированы в сумме 50295,2 миллиона рублей (+12% к ожидаемому исполнению 2024-го).