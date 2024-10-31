Депутаты приняли в первом чтении бюджет-2025

В проекте доходы бюджета в следующем году заложены в сумме 45835,8 миллиона рублей, это на 8,1% больше оценки поступлений 2024-го. При этом основные источники налоговых доходов бюджета — НДС, акцизы, налоговые доходы от ВЭД.