Зеленский заявил о намерении стран Европы лишить выплат беженцев с Украины

Страны Европы перестанут предоставлять социальные пособия нетрудоустроенным беженцам с Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Закарпатье, передает «Страна.ua».
По его словам, такой мерой в ЕС хотят мотивировать мигрантов вернуться обратно на родину. Речь идет только о неработающих украинцах.
Как отметил Зеленский, только в Германии проживают около 1,1 млн его сограждан, из них 300 тыс. человек нигде не работают.
Весной власти ФРГ позволили остаться украинским беженцам, срок действия паспортов которых закончился. На их статус беженцев в Германии не повлияет решение МИД Украины о прекращении консульского обслуживания своих граждан призывного возраста.
По данным Евростата на начало августа, в Германии проживает больше всего украинцев — 1,34 млн человек. В тройку государств Евросоюза, принявших больше всего граждан Украины, также входят Польша (965,7 тыс. человек) и Чехия (360,7 тыс. человек). Около 4,3 млн украинцев в Европе получили статус временной защиты. Среди них — 880 тыс. мужчин призывного возраста.
По статистике Агентства ООН по делам беженцев, с начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года с Украины в европейские страны перебрались более 6 млн человек. Еще около 190 тыс. человек уехали в США и порядка 200 тыс. человек — в Канаду.