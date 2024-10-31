Зеленский заявил о намерении стран Европы лишить выплат беженцев с Украины

По статистике Агентства ООН по делам беженцев, с начала российской специальной военной операции в феврале 2022 года с Украины в европейские страны перебрались более 6 млн человек. Еще около 190 тыс. человек уехали в США и порядка 200 тыс. человек — в Канаду.