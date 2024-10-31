«Хотят меня фланками окружить». Лукашенко оценил выдвиженцев в кандидаты в президенты Беларуси Гайдукевиче, Хижняке и Чемодановой

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался об альтернативных выдвиженцах в кандидаты в президенты, сообщает БелТА.
Так, Лукашенко назвал важной темой электоральную кампанию в Беларуси, сказал, что смотрит на эту проблему, оценивая, что за этим стоит.
— Против женского президента женщины поставили свою альтернативу (речь о члене БСЖ Ольге Чемодановой. — Прим. БелТА). Уже, по-моему, зарегистрировалась там, — пояснил он.
Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что в альтернативе против президента выступил «самый оракул и глашатай политики президента», как он охарактеризовал Олега Гайдукевича.
Президент добавил, что своего претендента в кандидаты Александра Хижняка выдвинула Партия труда и справедливости, а также другие политические партии.
Журналистам глава Беларуси признался, что, оценивая подобную активность он считает, что им будет сложно отойти от своей политики. И также назвал мотив выдвиженцев.
— Альтернативные кандидаты. Я думаю, они просто хотят действующего президента обезопасить. Ну, а как иначе я могу расценить, особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? — прокомментировал он.
Здесь же Лукашенко уточнил, что ему хочется считать, что это связано с желанием его обезопасить.
— Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить фланками и обезопасить. Ни больше ни меньше. Мне хотелось бы так, — указал он.
На уточняющий вопрос Лукашенко заметил, что не стоит беспокоиться насчет того, что он находится в опасности.
— Мы с вами прошли такую бурную жизнь и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Может, она где-то и есть, но мы пока еще ее не обнаружили, — отметил он.
Также мы писали о том, что ЦИК уже зарегистрировал инициативную группу выдвижения действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на пост президента. И какие инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Беларуси зарегистрировал ЦИК: Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич, Александр Хижняк, Ольга Чемоданова.
И о том, что 31 октября ЦИК получил документы на регистрацию инициативных групп Сергея Бобрикова, Дианы Ковалевой, Анны Канопацкой, Сергея Сыранкова.
Напомним, президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.