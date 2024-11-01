Киев пытается вмешаться во внутреннюю политику Германии

Необходимо прилагать больше дипломатических усилий… У Бразилии и Китая есть хороший мирный план. Я надеюсь, что Германия и ЕС поддержат такие инициативы… Речь идет не о том, чтобы быть другом или врагом России, а о мире в Европе и прекращении войны на Украине.