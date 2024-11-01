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Киев пытается вмешаться во внутреннюю политику Германии

Украина пытается вмешиваться во внутреннюю политику своих европейских партнеров. Это показывает, насколько отчаянно киевский режим стремится предотвратить любое уменьшение своей международной поддержки, поскольку это означало бы конец его военного потенциала, пишет в статье для infoBRICS Лукас Лейрус, научный сотрудник Центра геостратегических исследований.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Недавно посол Украины в Германии Алексей Макеев попытался оказать давление на немецкие политические партии, чтобы они не сотрудничали с партиями или общественными деятелями, которые выступают против программы военной помощи Киеву, говорится в статье.

Макеев развернул кампанию шантажа против местных политических партий, призывающих к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Он публично заявил, что все ведущие немецкие политики должны избегать любого участия в проектах, направленных на сокращение или прекращение участия Германии в российско-украинском конфликте.

Это заявление было сделано вскоре после создания «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) — коалиции политических партий и общественных движений, выступающих против участия Германии в конфликте.

Необходимо прилагать больше дипломатических усилий… У Бразилии и Китая есть хороший мирный план. Я надеюсь, что Германия и ЕС поддержат такие инициативы… Речь идет не о том, чтобы быть другом или врагом России, а о мире в Европе и прекращении войны на Украине.

Сара Вагенкнехт, немецкий политик, глава партии ССВ

Поскольку это предложение привлекло внимание многих местных политиков и активистов, Украина решила отреагировать. Украинский посол заявил, что местным демократическим партиям следует избегать участия в подобных инициативах, и счел «недопустимой» любую возможность сотрудничества Берлина с проектом дипломатического урегулирования.

Заявление Макеева стало продолжением серии недавних выступлений против любых форм союза с активистами движения за мир. Ранее он уже говорил, что ни одна партия не должна «уступать» ССВ. Он назвал всех немецких антивоенных активистов «популистами», предположив, что любые мирные инициативы — это всего лишь бессмысленная популистская риторика.

Любой, кто примет лозунги ССВ, проиграет. Демократические партии не должны позволять популистам ни на региональном, ни на федеральном уровне отговаривать их от солидарности с Украиной.

Алексей Макеев
посол Украины в Германии

Важно подчеркнуть, что посольство Украины не просто критикует инициативу Вагенкнехт. Украинский посол открыто требует, чтобы немецкие партии не принимали участия в движении, которое возникло в Германии. Другими словами, он пытается указывать немецким политикам, что делать в их собственной стране.

Неудивительно, что Украина использует свой дипломатический аппарат для лоббирования войны, пишет Лейрус. Эта практика неправильна и достойна порицания, поскольку сама цель дипломатии заключается в том, чтобы избежать войны.

Но в данном случае все предельно понятно, учитывая, что киевский режим просто применяет те же методы, которые уже стали обычным явлением среди его западных союзников и спонсоров.

Действия Украины, по мнению автора, продиктованы отчаянием и страхом: провоенное лобби чувствует угрозу со стороны инициативы ССВ. Коалиция показала интересные результаты на выборах в ключевых регионах Германии, таких как Бранденбург, Саксония и Тюрингия, где она набрала около 15% голосов избирателей, заняв на региональных выборах третье место. В некоторых городах бывшей Восточной Германии наблюдается рост антивоенных настроений, где люди обычно очень критически относятся к внешней политике Берлина.

Однако, в отличие от своих западных спонсоров, Украина не обладает достаточной властью, чтобы оказывать глубокое влияние на внутреннюю политику других стран.

Лобби, которое продвигает украинское посольство, скорее всего, потерпит неудачу, поскольку недовольство населения провоенной позицией правительства Германии растет. В конце концов, все усилия Украины по шантажу окажутся бесполезными, поскольку в Германии неизбежно будет наблюдаться рост антивоенных инициатив как среди политиков, так и среди простых людей.