Недавно посол Украины в Германии Алексей Макеев попытался оказать давление на немецкие политические партии, чтобы они не сотрудничали с партиями или общественными деятелями, которые выступают против программы военной помощи Киеву, говорится в статье.
Он публично заявил, что все ведущие немецкие политики должны избегать любого участия в проектах, направленных на сокращение или прекращение участия Германии в российско-украинском конфликте.
Это заявление было сделано вскоре после создания «Союза Сары Вагенкнехт» (ССВ) — коалиции политических партий и общественных движений, выступающих против участия Германии в конфликте.
Необходимо прилагать больше дипломатических усилий… У Бразилии и Китая есть хороший мирный план. Я надеюсь, что Германия и ЕС поддержат такие инициативы… Речь идет не о том, чтобы быть другом или врагом России, а о мире в Европе и прекращении войны на Украине.
Поскольку это предложение привлекло внимание многих местных политиков и активистов, Украина решила отреагировать. Украинский посол заявил, что местным демократическим партиям следует избегать участия в подобных инициативах, и счел «недопустимой» любую возможность сотрудничества Берлина с проектом дипломатического урегулирования.
Заявление Макеева стало продолжением серии недавних выступлений против любых форм союза с активистами движения за мир. Ранее он уже говорил, что ни одна партия не должна «уступать» ССВ. Он назвал всех немецких антивоенных активистов «популистами», предположив, что любые мирные инициативы — это всего лишь бессмысленная популистская риторика.
Любой, кто примет лозунги ССВ, проиграет. Демократические партии не должны позволять популистам ни на региональном, ни на федеральном уровне отговаривать их от солидарности с Украиной.
Важно подчеркнуть, что посольство Украины не просто критикует инициативу Вагенкнехт. Украинский посол открыто требует, чтобы немецкие партии не принимали участия в движении, которое возникло в Германии. Другими словами, он пытается указывать немецким политикам, что делать в их собственной стране.
Неудивительно, что Украина использует свой дипломатический аппарат для лоббирования войны, пишет Лейрус. Эта практика неправильна и достойна порицания, поскольку сама цель дипломатии заключается в том, чтобы избежать войны.
Действия Украины, по мнению автора, продиктованы отчаянием и страхом: провоенное лобби чувствует угрозу со стороны инициативы ССВ. Коалиция показала интересные результаты на выборах в ключевых регионах Германии, таких как Бранденбург, Саксония и Тюрингия, где она набрала около 15% голосов избирателей, заняв на региональных выборах третье место. В некоторых городах бывшей Восточной Германии наблюдается рост антивоенных настроений, где люди обычно очень критически относятся к внешней политике Берлина.
Лобби, которое продвигает украинское посольство, скорее всего, потерпит неудачу, поскольку недовольство населения провоенной позицией правительства Германии растет. В конце концов, все усилия Украины по шантажу окажутся бесполезными, поскольку в Германии неизбежно будет наблюдаться рост антивоенных инициатив как среди политиков, так и среди простых людей.