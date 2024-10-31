Минздрав Газы сообщил о гибели 43,2 тыс. человек

«Число погибших в результате действий Израиля в Газе с октября 2023 года увеличилось до 43 204, еще 101 641 человек получил ранения», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. В Минздраве Газы добавили, что «за минувшие 24 часа в Газе в результате израильских бомбардировок 41 палестинец погиб, по меньшей мере 131 пострадал».