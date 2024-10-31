Вице-премьер Сербии: между Минском и Белградом никогда не было споров

Как сегодня налажено взаимодействие Минска и Белграда, что в Сербии думают о санкциях против Беларуси и как оценивают отношения с республикой — об этом и не только в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал заместитель премьер-министра Республики Сербия Александр Вулин, который приехал в белорусскую столицу для участия в II Международной конференции по евразийской безопасности.
— Господин Вулин, разрешите сперва задать вопрос по поводу форума, который в эти дни принимает Минск и на котором представители различных стран обсуждают безопасность Евразии. На ваш взгляд, может ли белорусская площадка повлиять на разрешение локальных и региональных конфликтов на континенте?
— Боюсь, что многие страны полностью забыли, как нужно вести диалог друг с другом. Во время «железного занавеса» государства Организации Варшавского договора и НАТО намного больше говорили между собой, чем сейчас. Поэтому тогда не было прямой опасности ядерной катастрофы. Сейчас же мы находимся на краю пропасти.
Но любая конференция, приезд представителей из разных стран и разных организаций, диалог вносят вклад в разрешение кризисных ситуаций.
— Сербия является близким партнером Беларуси уже много лет. Как вы оцениваете сотрудничество Минска и Белграда?
— На мой взгляд, мы еще не достигли пика в двусторонних отношениях, и они могут стать намного лучше, чем сейчас. Не могу назвать хоть одну причину, почему им такими не быть.
Я очень благодарен белорусским коллегам за их понимание нашей позиции, ведь мы страна, окруженная государствами-членами НАТО, поэтому должны проводить сбалансированную политику. Между белорусским и сербским народами никогда не было споров ни по какой причине. И мы не забудем, как в 1999 году президент Александр Лукашенко был единственным главой государства, который посетил Сербию в период бомбардировок. Это был единственный день, когда нас не бомбили.
Беларусь всегда голосовала в наших интересах — против Косово и ложных резолюций по Сребренице. И вы никогда не просили ничего взамен.
— В апреле 2022 года Сербия присоединилась к санкциям ЕС в отношении Беларуси, которые распространяются на финансовый сектор и транспортную систему. Тем не менее сотрудничество Минска и Белграда продолжается. Как санкции повлияли на наши взаимоотношения?
— Конечно, это не то решение, которым мы обрадовали всю Сербию. На тот момент мы должны были согласиться с европейскими санкциями. Именно поэтому я сказал, что мы благодарны белорусским коллегам за понимание нашей позиции. Хочу только добавить, что мы никогда не вводили персональные санкции ни против президента Лукашенко, ни против каких-либо представителей Беларуси. Я надеюсь, что мы найдем способы преодолеть эти моменты. И верю, что личная встреча наших президентов поможет продвинуться в данном направлении.
— Касательно личной встречи: в декабре 2023 года президент Сербии Александр Вучич на климатическом саммите в ОАЭ сказал, что сербская сторона постарается организовать визит Александра Лукашенко в страну. Возможен ли он в ближайшем будущем?
— Это зависит только от наших президентов. Не подумайте, что я могу принимать решения за президента Вучича и президента Лукашенко.
— В каких сферах и в каких направлениях Минск и Белград могут усилить взаимодействие и найти новые точки роста?
— Мы сотрудничаем и можем сотрудничать по широкому спектру вопросов и сфер: в частности, в экономике. Во время текущего визита я имел возможность встретиться с представителями всего сектора безопасности Беларуси — председателем Комитета государственной безопасности, министром внутренних дел, министром обороны, государственным секретарем Совета безопасности. Точно так же, как международная преступность не знает границ, так и наше сотрудничество в сфере безопасности не знает границ. И я уверен, что по всему спектру вопросов, связанных с безопасностью, мы можем и будем сотрудничать.
Есть еще один важный момент — это противодействие «цветным революциям» и внешним попыткам свергнуть государственные строи путем уличных беспорядков.
— Сербия — одно из немногих государств в Европе, которое свято чтит память советских воинов-освободителей…
— Вы совершенно правы. В октябре мы отметили 80-летие освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков и провели самое масштабное в Европе шествие «Бессмертного полка» — больше 10 тысяч человек.
Мы гордимся своей антифашистской борьбой. Сербы — единственный народ в Европе, который боролся против Гитлера в одиночку на протяжении четырех лет. В 1944 году Красная армия помогала югославским партизанам освобождать Белград, мы очень благодарны советским воинам. В отличие от других народов в Европе, которых так же освобождала Красная армия.
Историческое непонимание между сербами, россиянами и другими европейскими государствами по вопросам Второй мировой войны заключаются в том, что мы действительно верили, что мы их освобождаем от Германии. Но многие из них поддерживали Германию, в этом заключалась их свобода. Поэтому сейчас некоторые страны в Европе друг друга не понимают.
Мы гордимся своей историей, своими предками и, конечно, мы не позволили пересмотреть историю. Сербия — единственная страна в Европе, наравне с Россией и Беларусью, которая отмечает 9 мая как День Победы, а не день Европы.
— В следующем году Беларусь планирует масштабно отпраздновать 80-летие Победы. Может, по такому случаю вы планируете посетить нашу страну еще раз?
— Если вы меня позовете, то я, конечно же, приеду.