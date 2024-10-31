Вице-премьер Сербии: между Минском и Белградом никогда не было споров

— Конечно, это не то решение, которым мы обрадовали всю Сербию. На тот момент мы должны были согласиться с европейскими санкциями. Именно поэтому я сказал, что мы благодарны белорусским коллегам за понимание нашей позиции. Хочу только добавить, что мы никогда не вводили персональные санкции ни против президента Лукашенко, ни против каких-либо представителей Беларуси. Я надеюсь, что мы найдем способы преодолеть эти моменты. И верю, что личная встреча наших президентов поможет продвинуться в данном направлении.