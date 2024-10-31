Германия закроет все консульства Ирана после казни своего гражданина

Поводом стала казнь в Иране немецкого и иранского гражданина Джамшида Шармахда. У Ирана в Германии три генеральных консульства: во Франкфурте-на-Майне, Гамбурге и Мюнхене, все они будут закрыты. Иранское посольство в Берлине продолжит работу.
Шармахд был казнен 28 октября, ему было 69 лет. Он много лет жил в США, и в 2020 году был тайно вывезен в Иран из Дубая сотрудниками иранских спецслужб. Иран считал его лидером оппозиционной группировки «Тондар» (в переводе с фарси — «Гром»), которую в стране признали террористической.
Иран возлагал на организацию ответственность за атаку на мечеть в Ширазе в 2008 году, в результате которой погибли 14 иранских граждан и еще 300 получили ранения. Тегеран также считает, что группировка планировала несколько других атак, в том числе подрыв дамбы в Ширазе и бомб с цианидом на книжной ярмарке в Тегеране. Кроме того, по версии иранских властей, «Тондар» причастна к убийству в 2010 году физика-ядерщика Масуда Алимохаммади.
Всего Шармахда обвиняли в планировании 23 терактов, из которых пять, по версии иранских властей, оказались успешными.
Сам Шармахд отвергал обвинения в свой адрес. Однако после его задержания иранские власти опубликовали видео, на котором Шармахд с завязанными глазами признается в преступлениях. Правозащитники заявили, что иранца пытали во время содержания под стражей и вынудили на признание.
Канцлер Германии Олаф Шольц после казни Шармахда назвал случившееся «скандалом» и заявил, что иранцу не дали возможности защищаться в суде. МИД Германии вызвал поверенного в делах Ирана. Немецкий посол в Тегеране Маркус Потцель был отозван в Берлин «для консультаций».
В ответ на это иранский министр иностранных дел Сейед Аббас Аракчи заявил, что «немецкий паспорт не дает иммунитета никому, не говоря уже о преступнике-террористе». Он добавил, что у Тегерана есть доказательства причастности Шармахда к теракту в Ширазе, и ознакомиться с ними может каждый.