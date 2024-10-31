Германия закроет все консульства Ирана после казни своего гражданина

Иран возлагал на организацию ответственность за атаку на мечеть в Ширазе в 2008 году, в результате которой погибли 14 иранских граждан и еще 300 получили ранения. Тегеран также считает, что группировка планировала несколько других атак, в том числе подрыв дамбы в Ширазе и бомб с цианидом на книжной ярмарке в Тегеране. Кроме того, по версии иранских властей, «Тондар» причастна к убийству в 2010 году физика-ядерщика Масуда Алимохаммади.