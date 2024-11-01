В Волгограде по-тихому назначили главу района

Примечательно, что злополучный отчёт перед жителями, который неожиданно придал публичности загадочным кадровым перестановкам, также на официальных ресурсах мэрии не анонсировался. О его проведении те самые жители, ради которых и старался недавно назначенный муниципальный чиновник, почему-то узнали о нём уже постфактум. Из скупой публикации, размещённой в Telegram-канале Волгоградской городской думы.