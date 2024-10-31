Ближний Восток движется к «огненному кольцу», заявил Эрдоган

«Регион движется к серьезному огненному кольцу. Последующие процессы будет более беспокойным в регионе. Мы в координации с ООН будем работать над тем, как взять события в регионе под контроль», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции с сенегальским коллегой в четверг в Анкаре.