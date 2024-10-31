Ближний Восток движется к «огненному кольцу», заявил Эрдоган

«Регион движется к серьезному огненному кольцу. Последующие процессы будет более беспокойным в регионе. Мы в координации с ООН будем работать над тем, как взять события в регионе под контроль», — заявил турецкий лидер на пресс-конференции с сенегальским коллегой в четверг в Анкаре.
По его словам, Турция считает своим гуманитарным долгом поддержать палестинский и ливанский народы.
«Мы высоко ценим позицию наших братьев, которые хорошо знают, что такое угнетение, против политики геноцида Израиля. Мы призываем совестливые страны оказывать большее давление на Израиль», — сказал Эрдоган.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи», включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил ливанского движения «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.