Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии

МИНСК, 31 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не опасается претендентов на пост главы белорусского государства, которые выдвинули свою кандидатуру.
«Да нет, вы не беспокойтесь. Мы с вами прошли такую бурную жизнь и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Может, она где-то и есть, но мы пока еще ее не обнаружили».
Лукашенко считает, что претенденты на пост президента просто хотят его «обезопасить». «Как иначе я могу расценить, особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить фланками и обезопасить. Ни больше ни меньше. Мне хотелось бы так», — отметил он.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.
ЦИК Белоруссии уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии, депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.
Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.