WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало о том, что американские посредники предлагают Израилю и ливанскому движению «Хезболлах» заключить временное перемирие сроком на 60 дней, которое, по словам официальных лиц, необходимо для того, чтобы закончить реализацию резолюции Совета Безопасности ООН 1701.
«Сделка включает соглашение между США и Израилем, которое бы позволило Израилю наносить удары по Ливану в ходе временного перемирия на 60 дней в ответ на непосредственные угрозы», — пишет газета со ссылкой на черновик документа, оказавшийся в ее распоряжении.
По информации газеты, сделка также предусматривает, что за неделю Израиль выведет свои войска из Ливана, после чего ливанские вооруженные силы будут развернуты на юге страны для того, чтобы помощь в демонтаже военной инфраструктуры движения «Хезболлах» и других вооруженных группировок.
«Ни “Хезболлах”, ни ливанское правительство не приняли предложение, которое, как они считают, дает Израилю слишком много свободы действий, чтобы продолжать атаки», — пишет издание со ссылкой на ливанских и и других чиновников из арабских стран, участвующих в переговорах.
По словам собеседников газеты, Ливан не хочет публично отклонять соглашение, потому что обсуждение документа дает возможность продолжить переговоры, которые в конечном итоге могут положить конец конфликту.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.