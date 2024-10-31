WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.