«Просили связаться с Путиным через меня». Лукашенко рассказал о просьбах генералов ВСУ

Президент Беларуси Александр Лукашенко на второй Минской международной конференции по евразийской безопасности рассказал, как через него украинские генералы хотели выйти на контакт с президентом России Владимиром Путиным. Прямую трансляцию с конференции вел YouTube-канал «Первого национального канала».
Так, Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Беларусь укоряют в том, что республика является якобы соагрессором и, что с белорусской территории россияне зашли на территорию Украины. На, что белорусский лидер заметил, что об этом стоит спрашивать украинские власти.
— Я так в шутку говорю: «Это к Зеленскому вопрос, почему путь в восточную Россию оказался через Киев короче», — заявил он.
Лукашенко подтвердил, что в то время в 2022-м на юге Беларуси, действительно, проходили очень масштабные учения. Затем учения закончились, и Россия стала выводить свои войска с белорусской территории по югу вдоль границы Украины. И что уже половина войск была выведена до начала конфликта.
— Займитесь вопросом, со временем это станет известно, кто спровоцировал остальную часть российский войск, чтобы они повернули 20 километров на юг и пошли через Киев, — отметил президент.
А затем еще Лукашенко сообщил, что дальше стало еще интереснее, когда подключились и Папа Римский, и весь Запад и просили президента России остановить конфликт. А также, что на тот момент российские войска были уже в предместье Киева.
— На окраине Киева были войска. Никто их не сдержал, — рассказал он.
И тут же Лукашенко сообщил, что генералы ВСУ просили его поспособствовать выйти на контакт с российским президентом.
— Мне звонили генералы украинские, просили связаться с Путиным через меня, чтобы остановить войну и как-то сдаться в плен, — указал он.
Далее, как сказал Лукашенко, все подключились начали давить на Путина, обещая, что «все, договоримся, не будем» и так далее. А когда войска были отведены был получен иной результат.
— Отвели войска от Киева и что потом? В Киеве войска были. Захват столицы — это крест. Что это военные в России этого не понимали? Понимали. Еще раз поверили. И какой результат? Вот мы видим, — заключил он.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине: «Больше мы ничего не требуем». Также глава республики назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.