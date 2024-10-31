«Просили связаться с Путиным через меня». Лукашенко рассказал о просьбах генералов ВСУ

Лукашенко подтвердил, что в то время в 2022-м на юге Беларуси, действительно, проходили очень масштабные учения. Затем учения закончились, и Россия стала выводить свои войска с белорусской территории по югу вдоль границы Украины. И что уже половина войск была выведена до начала конфликта.