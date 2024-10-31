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Конституционный суд Молдовы огласил решение по еврореферендуму

Конституционный суд Молдовы высказался по поводу состоявшегося 20 октября в Молдове еврореферендума.

Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы утвердил результаты конституционного референдума, который состоялся 20 октября. Решение является окончательным, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента принятия.

Утром в четверг у здания Конституционного суда прошел протест представителей парламентской оппозиции, участники потребовали отложить заседание КС о рассмотрении итогов плебисцита.

В ходе заседания КС отказался признать депутатов-коммунистов стороной процесса по утверждению итогов референдума Санду. С таким требованием в ходе заседания КС выступила депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.

На конституционный референдум, который состоялся в Молдове одновременно с первым туром президентских выборов 20 октября, был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет».

Согласно данным ЦИК, который 26 октября подвел итоги конституционного референдума, явка составила 50,72%. При этом бюллетени для референдума получили 1 532 264 избирателя, в голосовании приняли участие 1 531 392 человека. Из общего числа 1 488 874 действительных голосов 749 719 человек проголосовали за вариант «да», а 739 155 человек за вариант «нет».

Ранее председатель ЦИК Анжелика Караман сообщила, что закон, принятый при помощи референдума, будет опубликован в специальном издании «Официального вестника» (Monitorul oficial), датой его принятия будет указан день голосования.

Оппозиция подвергла жесткой критике как сам референдум, так и результаты, обнародованные ЦИК, обвинив Центризбирком в фальсификации результатов.