Конституционный суд Молдовы огласил решение по еврореферендуму

КИШИНЕВ, 31 окт — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы утвердил результаты конституционного референдума, который состоялся 20 октября. Решение является окончательным, не подлежит обжалованию и вступает в силу с момента принятия.
Утром в четверг у здания Конституционного суда прошел протест представителей парламентской оппозиции, участники потребовали отложить заседание КС о рассмотрении итогов плебисцита.
В ходе заседания КС отказался признать депутатов-коммунистов стороной процесса по утверждению итогов референдума Санду. С таким требованием в ходе заседания КС выступила депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман.
На конституционный референдум, который состоялся в Молдове одновременно с первым туром президентских выборов 20 октября, был вынесен вопрос «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию в целях присоединения Республики Молдова к Европейскому союзу?» Избирателям предлагалось два варианта ответа: «да» или «нет».
Ранее председатель ЦИК Анжелика Караман сообщила, что закон, принятый при помощи референдума, будет опубликован в специальном издании «Официального вестника» (Monitorul oficial), датой его принятия будет указан день голосования.
Оппозиция подвергла жесткой критике как сам референдум, так и результаты, обнародованные ЦИК, обвинив Центризбирком в фальсификации результатов.