В Молдавии будут решать вопрос вступления в ЕС после изменения конституции.

КИШИНЕВ, 31 окт — РИА Новости. Парламент Молдавии будет заниматься вопросами вступления Молдавии в ЕС и присоединения к учредительным договорам Евросоюза после изменения конституции страны, об этом заявила в четверг глава Конституционного суда Домника Маноле.
Ранее в четверг конституционный суд Молдавии признал результаты референдума, в рамках которого жители страны поддержали изменение конституции ради евроинтеграции. Маноле пояснила, что преамбула конституции дополняется двумя новыми частями следующего содержания: «подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова», «объявляя вступление в Европейский Союз стратегической целью Республики Молдова».
«Конституция дополняется Разделом V прим “Вступление в Евросоюз” следующего содержания: 1) Присоединение Республики Молдова к учредительным договорам Европейского Союза, а также к актам о пересмотре учредительных договоров Европейского Союза устанавливается Парламентом органическим законом. 2) Вследствие присоединения, положения учредительных договоров Европейского Союза, как и других обязательных правовых актов Европейского Союза, имеют преимущество над противоречащими им положениями внутренних законов, при условии соблюдения положений договора о присоединении», — зачитала Маноле.
По ее словам, изменения вступят в силу после публикации в законодательном вестнике — «Официальном мониторе».
Заседание КС проходило на фоне акции протеста против признания итогов референдума, которую организовали представители оппозиционной Партии коммунистов и блока «Победа».
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.