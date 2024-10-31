Глава МИД Венгрии Сийярто сделал заявление о Трампе и Украине на конференции в Минске

Так, Сийярто уверен, что результаты президентских выборов в США будут иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Глава венгерской дипломатии заметил, что ответы на вопросы о завершении украинского конфликта и снятие напряженности в Европе, в целом, об устойчивом мире и многие подобные появятся на следующей неделе.