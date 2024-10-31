Глава МИД Венгрии Сийярто сделал заявление о Трампе и Украине на конференции в Минске

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказался о результатах выборов президента в США относительно европейской безопасности, передает БелТА.
Так, Сийярто уверен, что результаты президентских выборов в США будут иметь решающее значение для мира и безопасности в Европе. Глава венгерской дипломатии заметил, что ответы на вопросы о завершении украинского конфликта и снятие напряженности в Европе, в целом, об устойчивом мире и многие подобные появятся на следующей неделе.
— Выборы Президента США и их результаты будут иметь решающее значение с точки зрения мира и безопасности Европы, — уверен он.
При этом Сийярто считает, что победа Дональда Трампа на выборах в США увеличит шансы на мир в Европе.
— Если выиграет Трамп, тогда возникнут намного более значительные шансы, что в Центральной Европе будет восстановлен мир, — заметил он.
Но еще венгерский дипломат думает, что при другом результате на выборах в США, Европе придется «рассчитывать долгосрочно на более тяжелые условия».
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине: «Больше мы ничего не требуем».
Еще белорусский президент рассказал о просьбах генералов ВСУ: «Просили связаться с Путиным через меня». И также глава республики назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.