Небензя заявил, что Россия не допустит заморозки фронта

22 февраля 2022 года, за два дня до начала полномасштабных боев, президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре того же года Россия присоединила их, а также Запорожскую и Херсонскую области по итогам референдумов, законность которых не признают большинство государств. Москва требует от Киева признания «новых территориальных реалий».