Небензя заявил, что Россия не допустит заморозки фронта

«Сразу хочу предупредить, что никакого повторения сценария с минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог “зализать раны”, не будет», — заявил Небензя.
По его словам, Россия не позволит Украине вступить в НАТО, а все цели специальной военной операции остаются в силе, в том числе и демилитаризация и денацификация Украины.
В феврале 2024 года Зеленский заявил, что Украина не хочет заключения новых минских соглашений. По его словам, страна не готова сценарию, по которому утраченные территории останутся под контролем России, но при этом страна присоединится к Евросоюзу и НАТО.
В феврале 2023 года украинский лидер говорил, что решил отказаться от исполнения минских соглашений в 2019 году, поскольку понял, что договоренности не приведут к урегулированию и не гарантируют Украине сохранение суверенитета.
Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе — в сентябре 2014 года были подписаны протокол и меморандум, а в феврале 2015 года — Комплекс мер по выполнению минских соглашений («Минск-2»), состоявший из 13 пунктов. «Минск-2» подписали после боев в Дебальцево, завершившихся успехом сил ополченцев и отступлением украинских сил. Соглашения закрепляли прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии боестолкновения и ряд политических принципов урегулирования. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись.
22 февраля 2022 года, за два дня до начала полномасштабных боев, президент России Владимир Путин заявил, что минских соглашений больше не существует после признания Москвой Донецкой и Луганской народных республик. В сентябре того же года Россия присоединила их, а также Запорожскую и Херсонскую области по итогам референдумов, законность которых не признают большинство государств. Москва требует от Киева признания «новых территориальных реалий».