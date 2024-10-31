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Чернышенко провел встречу с председателем комитета туризма Узбекистана

Чернышенко провел встречу с председателем комитета туризма Узбекистана Шадиевым.

Источник: © РИА Новости

ТАШКЕНТ, 31 окт — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел в Ташкенте встречу с председателем комитета туризма Республики Узбекистан Умидом Шадиевым.

Число граждан России, посетивших Узбекистан с туристическими целями, в 2023 году выросло на 25,8% по сравнению с годом ранее, до 714,2 тысячи человек, согласно данным пресс-службы агентства по статистике Узбекистана.

По словам председателя комитета туризма Узбекистана, республика планирует в 2025 году принять уже 1 миллион российских туристов.

«Статистика говорит сама за себя. Наблюдаем значительный рост числа российских туристов в Узбекистан. У нас сейчас за девять месяцев всего 650 тысяч, надеюсь, что в следующем году сможем достигнуть этой цифры (1 млн человек — ред.)», — заявил Шадиев.

Кроме того, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал представителям Узбекистана о развитии туризма на Дальний Восток, отметив необходимость сотрудничества.

«С учетом легендарного узбекского гостеприимства и легендарной кухни, которую мы имели счастье попробовать, я думаю, что мы можем создать уникальное предложение, которое будет таким взаимовыгодным и позволит нам укреплять связи», — сказал Чекунков в Ташкенте.

Кроме того, после встречи прошла церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Международным университетом туризма «Шелковый путь» и Российским государственным университетом туризма и сервиса о развитии партнерских связей в сфере разработки и реализации образовательных программ всех уровней в области туризма и гостеприимства.