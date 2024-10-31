Чернышенко провел встречу с председателем комитета туризма Узбекистана

«Статистика говорит сама за себя. Наблюдаем значительный рост числа российских туристов в Узбекистан. У нас сейчас за девять месяцев всего 650 тысяч, надеюсь, что в следующем году сможем достигнуть этой цифры (1 млн человек — ред.)», — заявил Шадиев.