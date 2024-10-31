«Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим», — подчеркнул политик.
Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области. По его словам, Киев будет использовать действия ВСУ в Курской области в ходе реализации своих инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Также украинский президент допустил использование операции в Курской области в тактических целях.
Ранее Зеленский предостерег бывшего президента США Дональда Трампа от попыток убедить Киев пойти на уступки. По его словам, Трамп в случае победы на выборах не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта.