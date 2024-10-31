Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области. По его словам, Киев будет использовать действия ВСУ в Курской области в ходе реализации своих инициатив по урегулированию конфликта на Украине. Также украинский президент допустил использование операции в Курской области в тактических целях.