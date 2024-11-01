Метшин предложил создать семь комитетов в Ассоциации городов БРИКС+

Отмечается, что в рамках комитета цифровизации будет образован альянс Smart-city BRICS, презентованный на форуме Kazan Digital Week. Комитет социального развития будет заниматься библиотекой ассоциации, а также в будущем проектами «Лиги марафонов БРИКС» и детского фестиваля городов стран БРИКС+. Последняя идея получила поддержку участников мероприятия. Детали и формат фестиваля будут обсуждаться позднее.