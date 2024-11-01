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Метшин предложил создать семь комитетов в Ассоциации городов БРИКС+

Семь профильных комитетов в рамках Ассоциации городов и муниципалитетов БРИКС+ предложил образовать ее председатель — мэр Казани Ильсур Метшин. Вопрос обсуждался на собрании организации в ОАЭ, где расположена ее штаб-квартира.

Источник: Официальный портал администрации Казани

Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Ассоциация будет состоять из трех органов управления: генеральной ассамблеи, президиума и генерального секретаря, который будет выполнять функции исполнительного органа.

Все актуальные проблемы городов Метшин предложил сгруппировать и решать в рамках профильных комитетов: экологии, цифровизации, комитета по социальному развитию, по молодежной политике и образованию, по устойчивому развитию, градостроительной политике. Седьмым может стать комитет «Женщины БРИКС+» — ранее такое предложение выдвинула вице-президент Бразильской ассоциации муниципалитетов Соланж Сауса Крейдлоро.

Устав ассоциации и ее структуры будут определены на генеральной ассамблее. Тогда же станут известны председатели комитетов.

Отмечается, что в рамках комитета цифровизации будет образован альянс Smart-city BRICS, презентованный на форуме Kazan Digital Week. Комитет социального развития будет заниматься библиотекой ассоциации, а также в будущем проектами «Лиги марафонов БРИКС» и детского фестиваля городов стран БРИКС+. Последняя идея получила поддержку участников мероприятия. Детали и формат фестиваля будут обсуждаться позднее.