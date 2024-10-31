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Вучич прибудет в Москву на День Победы

Президент Сербии Александр Вучич приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал вице-премьер Сербии Александр Вулин после переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Источник: Reuters

«Мы затронули вопросы предстоящей встречи глав государств — президентов Вучича и Путина. Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 мая в Москве они точно встретятся», — рассказал «РИА Новости» Вулин о содержании переговоров. По его словам, на встрече он также поблагодарил российскую сторону за поставки газа и обеспечение энергетической безопасности Сербии.

Сергей Лавров и Александр Вулин встретились сегодня, 31 октября, в Минске, где проходит Международная конференция по евразийской безопасности. МИД РФ сообщал, что на переговорах обсуждалась обстановка на Балканах, урегулирование ситуации в Косово и «другие актуальные аспекты международной политики». Стороны подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений, «невзирая на внешнее давление».

Владимир Путин пригласил Александра Вучича приехать в Москву на празднование Дня Победы во время их телефонного разговора, состоявшегося 20 октября — впервые с мая 2022 года. Лидеры созвонились за два дня до саммита БРИКС в Казани. Александр Вучич мероприятие не посетил, Сербию представлял Александр Вулин.