Вучич прибудет в Москву на День Победы

«Мы затронули вопросы предстоящей встречи глав государств — президентов Вучича и Путина. Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 мая в Москве они точно встретятся», — рассказал «РИА Новости» Вулин о содержании переговоров. По его словам, на встрече он также поблагодарил российскую сторону за поставки газа и обеспечение энергетической безопасности Сербии.
Сергей Лавров и Александр Вулин встретились сегодня, 31 октября, в Минске, где проходит Международная конференция по евразийской безопасности. МИД РФ сообщал, что на переговорах обсуждалась обстановка на Балканах, урегулирование ситуации в Косово и «другие актуальные аспекты международной политики». Стороны подтвердили приверженность развитию двусторонних отношений, «невзирая на внешнее давление».
Владимир Путин пригласил Александра Вучича приехать в Москву на празднование Дня Победы во время их телефонного разговора, состоявшегося 20 октября — впервые с мая 2022 года. Лидеры созвонились за два дня до саммита БРИКС в Казани. Александр Вучич мероприятие не посетил, Сербию представлял Александр Вулин.