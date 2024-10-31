Вучич прибудет в Москву на День Победы

«Мы затронули вопросы предстоящей встречи глав государств — президентов Вучича и Путина. Не знаю, будет ли возможность встретиться раньше, но 9 мая в Москве они точно встретятся», — рассказал «РИА Новости» Вулин о содержании переговоров. По его словам, на встрече он также поблагодарил российскую сторону за поставки газа и обеспечение энергетической безопасности Сербии.