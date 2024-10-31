Медведев: нужно исключить пребывание мигрантов, угрожающих безопасности страны

О сокращении пребывания «нежелательных лиц» Медведев заявил на совещании по миграционной политике. Сразу после Дмитрий Медведев обратил внимание присутствующих на то, что в России живут семьи мигрантов. «Это нужно помнить твердо всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — сказал он.
В начале совещания Медведев отметил, что проводить регулярные совещания по миграционному вопросу ему поручил президент Владимир Путин. Поручения президента в сфере миграции будут выполняться на платформе комиссии Совбеза по миграционной политике, уточнил зампред.
На совещании Дмитрий Медведев заявил, что целью работы комиссии в том числе является установление жесткого контроля за всеми миграционными процессами. «Мы должны точно знать, кто и зачем к нам прибыл, где он работает и живет, готов ли интегрироваться в российское общество, должны препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов, которые создают благодатную почву для распространения экстремизма и терроризма», — сказал Медведев.
По данным МВД, с начала 2024 года срок пребывания в России сокращен более чем для 7 тыс. иностранцев, не прошедших дактилоскопирование и фотографирование. Гражданства лишены более 1,2 тыс. лиц. По состоянию на 1 октября в стране находится 740 тыс. мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания.