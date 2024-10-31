Медведев: нужно исключить пребывание мигрантов, угрожающих безопасности страны

О сокращении пребывания «нежелательных лиц» Медведев заявил на совещании по миграционной политике. Сразу после Дмитрий Медведев обратил внимание присутствующих на то, что в России живут семьи мигрантов. «Это нужно помнить твердо всем. Более того, если кто-то находится на территории нашей страны, не работает и не учится, такое лицо в конечном счете должно покинуть нашу страну», — сказал он.