Олбани
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто в Минске назвал отсутствие диалога по Украине опасностью мировой войны

Сийярто предупредил, что отсутствие диалога по Украине грозит мировой войной.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на форуме в Минске предупредил, что мир близок к опасности мировой войны из-за отсутствия диалога по Украине, сообщает РИА Новости.

В частности, Сийярто назвал очень опасным отсутствие диалога по Украине. И предупредил о рисках мировой войны.

— Мы рискуем стать свидетелями третьей мировой войны, — указал он.

При этом глава венгерской дипломатии заявил, что признаки этого видны, как он считает, по последним сводкам украинского конфликта, так как боевые действия становятся жестче и стремительнее. При этом Сийярто сказал, как можно предотвратить усиление эскалации.

— Для предотвращения последующей эскалации необходимо возобновление диалога, — резюмировал дипломат.

Также глава МИД Венгрии Сийярто сделал заявление о Трампе и Украине на конференции в Минске.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине: «Больше мы ничего не требуем».

Еще белорусский президент рассказал о просьбах генералов ВСУ: «Просили связаться с Путиным через меня». И также глава республики назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.