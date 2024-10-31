Сийярто в Минске назвал отсутствие диалога по Украине опасностью мировой войны

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на форуме в Минске предупредил, что мир близок к опасности мировой войны из-за отсутствия диалога по Украине, сообщает РИА Новости.
В частности, Сийярто назвал очень опасным отсутствие диалога по Украине. И предупредил о рисках мировой войны.
— Мы рискуем стать свидетелями третьей мировой войны, — указал он.
При этом глава венгерской дипломатии заявил, что признаки этого видны, как он считает, по последним сводкам украинского конфликта, так как боевые действия становятся жестче и стремительнее. При этом Сийярто сказал, как можно предотвратить усиление эскалации.
— Для предотвращения последующей эскалации необходимо возобновление диалога, — резюмировал дипломат.
Также глава МИД Венгрии Сийярто сделал заявление о Трампе и Украине на конференции в Минске.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал интерес Беларуси в мирных переговорах по Украине: «Больше мы ничего не требуем».
Еще белорусский президент рассказал о просьбах генералов ВСУ: «Просили связаться с Путиным через меня». И также глава республики назвал условие «ничьей» в украинском конфликте.