Последние зарубежные новости за 31 октября 2024 года: свежие события текущего дня

NYT сообщила о крупнейших территориальных приобретениях РФ в Донбассе
Россия за 2024 год взяла под контроль крупнейшие территории с лета 2022 года. За последний месяц российские войска заняли около 414 кв. км, так как украинская оборона ослабла. На юго-востоке Донбасса позиции Украины быстро ухудшаются, отмечают эксперты.
Bloomberg: кто бы ни победил на выборах в США — проиграет Си
Независимо от результата выборов в США 5 ноября, Китаю следует готовиться к ужесточению политического климата, считает Каришма Васвани. Взаимное недоверие между странами на пике, и ни Трамп, ни Харрис не предлагают для Китая привлекательных сценариев по торговле и технологиям.
Politico: разочарование Венгрией в НАТО «достигло точки кипения»
Венгерские чиновники проигнорировали встречу послов и военных атташе стран НАТО, посвященную политике Будапешта по поощрению связей с Россией и Китаем. США и союзники выражают беспокойство по поводу зависимости Венгрии от Москвы и Пекина, опасаясь, что она может стать ненадежным партнером в альянсе.
FT: китайские санкции ударили по американскому поставщику БПЛА на Украину
Американская компания Skydio, крупнейший производитель дронов в США, столкнулась с кризисом в цепочке поставок из-за санкций Китая. Skydio ищет альтернативных поставщиков, включая производителей аккумуляторов, и обратилась за помощью к администрации Байдена.
Politico узнала об идее ЕК разрешить Euroclear использовать активы России
Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать часть замороженных российских активов для покрытия обязательств по искам в России, что могло бы быть более «рентабельно». Этот шаг направлен на защиту от возможных ответных мер Москвы после кредита Украине на €45 млрд от G7.