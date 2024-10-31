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Последние зарубежные новости за 31 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 31 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NYT сообщила о крупнейших территориальных приобретениях РФ в Донбассе

Источник: AP 2024

Россия за 2024 год взяла под контроль крупнейшие территории с лета 2022 года. За последний месяц российские войска заняли около 414 кв. км, так как украинская оборона ослабла. На юго-востоке Донбасса позиции Украины быстро ухудшаются, отмечают эксперты.

Bloomberg: кто бы ни победил на выборах в США — проиграет Си

Источник: AP 2024

Независимо от результата выборов в США 5 ноября, Китаю следует готовиться к ужесточению политического климата, считает Каришма Васвани. Взаимное недоверие между странами на пике, и ни Трамп, ни Харрис не предлагают для Китая привлекательных сценариев по торговле и технологиям.

Politico: разочарование Венгрией в НАТО «достигло точки кипения»

Источник: Orbán Viktor

Венгерские чиновники проигнорировали встречу послов и военных атташе стран НАТО, посвященную политике Будапешта по поощрению связей с Россией и Китаем. США и союзники выражают беспокойство по поводу зависимости Венгрии от Москвы и Пекина, опасаясь, что она может стать ненадежным партнером в альянсе.

FT: китайские санкции ударили по американскому поставщику БПЛА на Украину

Источник: Reuters

Американская компания Skydio, крупнейший производитель дронов в США, столкнулась с кризисом в цепочке поставок из-за санкций Китая. Skydio ищет альтернативных поставщиков, включая производителей аккумуляторов, и обратилась за помощью к администрации Байдена.

Politico узнала об идее ЕК разрешить Euroclear использовать активы России

Источник: Freepik

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать часть замороженных российских активов для покрытия обязательств по искам в России, что могло бы быть более «рентабельно». Этот шаг направлен на защиту от возможных ответных мер Москвы после кредита Украине на €45 млрд от G7.