Последние зарубежные новости за 31 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать часть замороженных российских активов для покрытия обязательств по искам в России, что могло бы быть более «рентабельно». Этот шаг направлен на защиту от возможных ответных мер Москвы после кредита Украине на €45 млрд от G7.