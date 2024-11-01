Александр Беглов вручил награды петербургским артистам, спортсменам, журналистам и ученым

Награды им присудили за добросовестный труд, достижения и успехи в профессиях. Так, балерина Ульяна Лопаткина указом президента награждена знаком «За благодеяние». Певец Альберт Ассадулин удостоен ордена «За заслуги в культуре и искусстве». Благодарность президента РФ получил артист Александринского театра Николай Мартон.
На встрече Александр Беглов напомнил, в бюджете города ежегодно увеличиваются расходы на содержание учреждений культуры. Средства также направляются на новые постановки, проведение фестивалей и гастролей.
В ближайшие годы будут открыты новые театральные и концертные площадки, а в следующем году власти города запустят программу модернизации культурно-досуговых учреждений Петербурга.
Также Смольный планирует построить семь спорткомплексов, обустроить сотни дворовых и школьных спортплощадок. А в новом году в Петербурге начнут строить большой центр для спортивных танцев на колясках. Он будет соединен в единый комплекс с центром адаптивного спорта.
«Недавно мы открыли большой спортивный центр подготовки олимпийских чемпионов имени Анатолия Рахлина. Несколько месяцев назад — центр адаптивного спорта людей с ограниченными возможностями и для восстановления здоровья участников специальной военной операции».
Губернатор также вручил госнаграды Михаилу Рахлину, тренерам, инструкторам, спортсменам и членам клуба. В завершении встречи он поздравил выдающихся петербуржцев с Днем народного единства.