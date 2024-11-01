Александр Беглов вручил награды петербургским артистам, спортсменам, журналистам и ученым

Также Смольный планирует построить семь спорткомплексов, обустроить сотни дворовых и школьных спортплощадок. А в новом году в Петербурге начнут строить большой центр для спортивных танцев на колясках. Он будет соединен в единый комплекс с центром адаптивного спорта.