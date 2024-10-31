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Шредер рассказал, как можно завершить украинский конфликт

ВЕНА, 31 окт — РИА Новости. Западу не удастся повлиять на Россию поставками оружия Украине, поэтому не остается ничего, кроме переговоров с российским президентом Владимиром Путиным, заявил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

Источник: © РИА Новости

«Представление, что необходимо прекратить говорить с российским президентом, не обсуждать с ним мирное развитие или завершение кризиса (на Украине — ред), это абсурдно. С кем еще говорить… это же невозможно, когда говорят: “Мы принудим Россию к миру путем поставок оружия Украине”. В европейской истории этого не удавалось никогда… этого так достичь нельзя», — сказал Шрёдер, выступая в четверг вечером в Вене на дискуссии «Мир в Европе», организованной швейцарским изданием Weltwoche, в которой также принял участие венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.