Пентагон ответил на вопрос об участии России в ракетной программе КНДР

США не видят признаков участия России в развитии программы создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) КНДР. Об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Южной Кореей в формате 2+2 заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.