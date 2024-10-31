Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 31 октября 2024 года

WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США
США предложили временное перемирие между Израилем и Ливаном, которое разрешает Израилю наносить удары по Ливану в ответ на непосредственные угрозы. Сделка включает 60-дневное перемирие и вывод израильских войск из Ливана. «Хезболла» и ливанское правительство не согласились на условия, считая их слишком выгодными для Израиля.
Ближний Восток движется к «огненному кольцу», заявил Эрдоган
Эрдоган заявил, что Ближний Восток движется к «огненному кольцу», и Турция в координации с ООН стремится взять ситуацию под контроль. Турция считает своим долгом поддержать палестинцев и ливанцев и призывает мир оказать давление на Израиль.
Минздрав Газы сообщил о гибели 43,2 тыс. человек
В результате действий израильских военных с начала операции в анклаве в октябре 2023 года погибло свыше 43,2 тыс. палестинцев, более 101 тыс. получили ранения, сообщает Минздрав Газы. За последние сутки в результате бомбардировок погиб 41 человек, еще 131 пострадал.