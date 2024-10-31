Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 31 октября 2024 года

США предложили временное перемирие между Израилем и Ливаном, которое разрешает Израилю наносить удары по Ливану в ответ на непосредственные угрозы. Сделка включает 60-дневное перемирие и вывод израильских войск из Ливана. «Хезболла» и ливанское правительство не согласились на условия, считая их слишком выгодными для Израиля.