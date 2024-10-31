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Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 31 октября 2024 года

7 октября 2023 года боевики группировки ХАМАС совершили масштабное нападение на территорию Израиля. Проект Новости Mail рассказывает о том, что происходит на Ближнем Востоке спустя год после атаки.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

WSJ раскрыла подробности перемирия, предлагаемого Израилю США

США предложили временное перемирие между Израилем и Ливаном, которое разрешает Израилю наносить удары по Ливану в ответ на непосредственные угрозы. Сделка включает 60-дневное перемирие и вывод израильских войск из Ливана. «Хезболла» и ливанское правительство не согласились на условия, считая их слишком выгодными для Израиля.

Ближний Восток движется к «огненному кольцу», заявил Эрдоган

Эрдоган заявил, что Ближний Восток движется к «огненному кольцу», и Турция в координации с ООН стремится взять ситуацию под контроль. Турция считает своим долгом поддержать палестинцев и ливанцев и призывает мир оказать давление на Израиль.

Минздрав Газы сообщил о гибели 43,2 тыс. человек

В результате действий израильских военных с начала операции в анклаве в октябре 2023 года погибло свыше 43,2 тыс. палестинцев, более 101 тыс. получили ранения, сообщает Минздрав Газы. За последние сутки в результате бомбардировок погиб 41 человек, еще 131 пострадал.