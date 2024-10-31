В Британии назвали способного повлиять на Россию президента США

Ранее Джонсон предположил, что в случае прихода к власти Трамп сможет завершить конфликт на Украине. По его словам, тот позвонит президенту России Владимиру Путину и скажет: «Достаточно». После этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал Джонсона подумать о том, что в случае победы Трампа на выборах Путин может потребовать капитуляцию Украины и ее отказ от присоединения к НАТО.