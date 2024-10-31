Премьер Грузии заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы извне

«Иностранные деньги используются в Грузии для политических целей. На выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе вмешательство иностранными деньгами», — сказал он.
Кобахидзе также выразил уверенность, что у оппозиционных партий не хватит ресурсов долго продолжать саботаж, поэтому их представители войдут в парламент «быстрее, чем это можно представить».
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение отношений с Россией, набрала 53,93 процента голосов.
В парламент также прошли четыре оппозиционные политсилы, получив в сумме 37,78 процента. Они уже заявили, что не признают результаты голосования. Все четыре партии отказались от полученных депутатских мандатов и потребовали проведения новых выборов под «международным администрированием».
Президент страны Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции (хотя по конституции президент должен быть беспартийным), назвала прошедшее голосование тотально сфальсифицированным и призвала к манифестациям. В понедельник, 28 октября, и во вторник, 29-го, у здания парламента состоялись многочисленные митинги.
Сегодня лидеры грузинских оппозиционных партий на совместном брифинге объявили о начале уличных акций протеста, первая из которых запланирована на понедельник, 4 ноября.
В свою очередь, спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили назвал действия Зурабишвили и оппозиции подготовкой к государственному перевороту.