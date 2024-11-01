Кулеба рассказал о просьбе США к Зеленскому перед началом СВО

Ранее стало известно, что в начале СВО Зеленский прятался в бункерах, из-за чего тогдашний генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не мог с ним поговорить в течение нескольких дней. Сообщалось, что президент Украины сильно боялся за свою жизнь и требовал бесполетной зоны, которую альянс не мог ему предоставить.