Лукашенко: в 2022 году генералы ВСУ хотели связаться с Путиным и остановить бои

Он добавил, что сейчас велика вероятность эскалации конфликта, так как Украина просит НАТО принять участие в боевых действиях. Однако это не нужно ни России, ни Белоруссии, ни Евразии. Лукашенко полагает, что в Киеве еще остались люди, которые хотели бы закончить конфликт. Президент Белоруссии выступает за проведение переговоров, но без предварительных условий.