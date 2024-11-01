Стояногло пообещал вернуть авиасообщение с РФ при победе на выборах

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил, что в случае своей победы на выборах возобновит авиасообщение с Российской Федерацией, заявление прозвучало в ходе видеотрансляции в соцсетях.
«Авиарейсы с Москвой, Санкт-Петербургом, другими городами, в которых нуждаются наши граждане, обязательно должны быть возобновлены», — сказал он.
Стояногло подчеркнул, что в первую очередь следует обеспечить безопасность полётов.
«Уверяю, что эта проблема будет решена», — отметил кандидат в президенты Молдавии.
Напомним, Молдавия приостановила авиасообщение с РФ в феврале 2022 года.
Первый тур выборов в Молдавии состоялся 20 октября. Действующий президент Майя Санду набрала 42,45 процента голосов, на втором месте находится кандидат на пост президента Молдавии от «Партии Социалистов» Александр Стояногло, он получил 25,98 процента голосов.
Второй тур президентских выборов на 3 ноября текущего года.
Ранее сообщалось, что Стояногло обвинил Санду в принятии санкций против Российской Федерации.