«Рёнхап»: Северная Корея 31 октября испытала новейшую ракету «Хвасон-19»

Северная Корея в ночь на 31 октября провела в 7:11 (1:11 мск) пуск баллистической ракеты, предположительно, по навесной траектории. Это означает, что для сокращения дальности полета ракету запустили под более вертикальным углом, увеличив тем самым высоту полета. Ракета упала в 8:37 (2:37 мск) примерно в 200 км к западу от японского острова Окусири возле Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Пхеньян заявил, что ракета достигла максимальной высоты 7687,5 км и преодолела расстояние 1001,2 км за 5156 секунд.