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Трамп подал в суд на CBS News из-за интервью Харрис

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп подал в суд на телеканал CBS News из-за интервью с претендентом на высший государственный пост от демократов Камалой Харрис и требует $10 млрд за введение зрителей в заблуждение с целью вмешательства в выборы. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News, в распоряжении которого оказалось исковое заявление.

Источник: Reuters

«Из-за действий CBS народ не смог понять, какую Харрис он увидел во время интервью: кандидата [в президенты] или марионетку редактора, который находился за кулисами», — утверждается в документе. Юристы Трампа убеждены, что новостные организации «ответственны за точную передачу правды о событиях и не должны искажать интервью, пытаясь выдать предпочтительного для себя кандидата более последовательным и решительным».

Как отмечается, Трамп требует, чтобы дело разбирал суд присяжных, а также добивается выплаты компенсации на сумму как минимум $10 млрд в связи с «продолжающимися обманными и вводящими в заблуждение действиями» CBS.

В первой половине октября избирательный штаб Трампа потребовал от CBS опубликовать неотредактированную версию интервью с Харрис. Кандидат в президенты от республиканцев убежден, что продюсеры передачи «60 минут» многократно изменяли и склеивали ответы Харрис. Трамп также предположил, что этот случай может нарушать правила финансирования предвыборной кампании и требует немедленного расследования и публичных извинений. Он назвал ситуацию «очевидным проявлением фейковых новостей».

Трамп Дональд