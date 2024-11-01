Трамп подал в суд на CBS News из-за интервью Харрис

«Из-за действий CBS народ не смог понять, какую Харрис он увидел во время интервью: кандидата [в президенты] или марионетку редактора, который находился за кулисами», — утверждается в документе. Юристы Трампа убеждены, что новостные организации «ответственны за точную передачу правды о событиях и не должны искажать интервью, пытаясь выдать предпочтительного для себя кандидата более последовательным и решительным».