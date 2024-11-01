Клишас назвал четыре последствия решения КС по срокам исковой давности

Полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РБК назвал четыре последствия решения КС по срокам исковой давности в антикоррупционных исках.
По его словам, соответствующее решение ужесточает текущую практику прокуратуры в некоторых регионах, где власть пытается аннулировать результаты приватизационных сделок спустя 10−20 лет, ссылаясь на возможные нарушения, даже если дело не связано с коррупцией.
Клишас отметил, что такая практика мешает гражданскому обороту и правам добросовестных граждан, что противоречит конституционным нормам. При принятии новых решений все сделки, не связанные с коррупционными преступлениями, должны подчиняться условиям исковой давности, как пояснил сенатор.
Клишас также высказал мнение о необходимости пересмотра Гражданского кодекса в отношении концепции исковой давности. Конституционный суд признает, что статьи ГК, распространяющие исковую давность, не всегда соответствуют Конституции, особенно если их применение распространяется на публично-правовые дела. По словам Клишаса, теперь необходимо устранить правовую неопределенность.
Ранее полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский не исключил пересмотра решений судов по отмене приватизации. Барщевский назвал решение КС РФ одним из самых важных для страны.