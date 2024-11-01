Клишас назвал четыре последствия решения КС по срокам исковой давности

Клишас также высказал мнение о необходимости пересмотра Гражданского кодекса в отношении концепции исковой давности. Конституционный суд признает, что статьи ГК, распространяющие исковую давность, не всегда соответствуют Конституции, особенно если их применение распространяется на публично-правовые дела. По словам Клишаса, теперь необходимо устранить правовую неопределенность.